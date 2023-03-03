Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti! Taha Duymaz'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepki çekti!

Deprem 6,95 kilometre derinlikte gerçekleşti.