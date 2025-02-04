Ege Denizi bugün de beşik gibi sallanıyor.

Yunanistan’ın ünlü Santorini Adası’nın kuzeydoğu bölgesinde yaşanan depremler aralıksız sürüyor.

Bölgede bugün de çok sayıda sarsıntı kaydedildi.

EGE'DE SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremlerin en şiddetlisinin 5,2 büyüklüğünde olduğunu bildirdi.

Türkiye saatiyle 16.04’te 5,2 büyüklüğündeki bu sarsıntı, aynı bölgeye yakın bir noktada gerçekleşti.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesi’ne 152,31 kilometre uzaklıkta gerçekleşen deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi.

Depremin İzmir ve çevresinde hissedildiğine ilişkin sosyal medyada paylaşımlar yapıldı.

DEPREM SAYISI 750'Yİ GEÇTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak’tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi’nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1’den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi.

SARSINTILAR ADANIN KUZEYDOĞUSUNDA YOĞUNLAŞTI

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

SANTORİNİ’DE DEPREMDEN KAÇIŞ

Santorini Adası ve çevresinde yüzlerce deprem meydana geldi. Halkın büyük çoğunluğu önlem amaçlı adayı hava ve deniz yoluyla terk etti.

Bilet fiyatları tavan yaptı, liman ve havalimanında uzun kuyruklar oluşunca ek seferler konuldu.

Santorini, Yamurgi, Niyoz ve Anafiya Adaları’nda eğitime cumaya kadar ara verildi.

EGE’DEKİ DEPREMLER TÜRKİYE’Yİ ETKİLER Mİ?

Ege’de depremler sürerken herkesin aklında aynı soru var; Türkiye bu depremlerden ne derece etkilenir?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Ege Denizi haritası üzerinden hareketliliğin Muğla ve Aydın’a yakın olduğuna dikkat çekti.

Görür, “Buraya yakın bir kırılma olursa depremden etkileniriz. Tsunami olabilir. Çünkü tsunami yaratabilecek bir fay var. Dikkatli olalım!” diye konuştu.

BÖLGEDE VOLKANİK FAALİYET Mİ GERÇEKLEŞİYOR?

Uzmanlar volkanik bir faaliyet olabileceğine de dikkat çekiyor.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise Türkiye kıyılarında tsunami uyarısında da bulundu.

Türkiye’nin bu depremlerden etkilenme derecesinin düşük olduğunu söyleyen Sözbilir, “Bu bölgedeki denizaltı faylarının 7’den büyük deprem üretmesi durumunda Kuşadası-Bodrum-Datça kıyılarının tsunami tehlikesi açısından modellenmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir.” diye konuştu.