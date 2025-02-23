Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi 20.00'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi Türk futbol tarihinin en pahalı maçı olacak.

Hürriyet'te yer alan habere göre; İki kulüp tarihlerinde ilk kez bu kadar pahalı kadrolarla karşı karşıya gelecek. İki takımın toplam değeri 519.23 milyon euro’ya ulaşıyor.

Transfermarkt verilerine göre sarı kırmızılı takım 277.23 milyon euro, Fenerbahçe ise 242 milyon euro değerindeki futbolcularıyla sahada olacak.

75 milyon euro’luk Osimhen, Türkiye’nin en pahalı futbolcusu unvanıyla sahaya çıkacak. 23 milyon euro’luk değeriyle ikinci en pahalı oyuncu olan Sara da sarı kırmızılı renkler için mücadele edecek.

Sarı lacivertlilerin en yüksek değerli oyuncuları ise, 22’şer milyon euro değer biçilen Amrabat ve En-Nesyri olacak.