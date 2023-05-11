Bunlar da ilginizi çekebilir

Shariman, arabanın kaputunun hasar gördüğü kazadan önce yaklaşık 2,5 kilometre yol katettiklerini de sözlerine ekledi.

Çocukların, anneleri banyoda, babaları ise uyuyorken gizlice evden çıktıklarını ve araca bindiklerini söyledi.

Langkawi polis şefi Shariman Ashari, gümüş bir Toyota Vios hakkında, sürücünün "sarhoş" olabileceğine dair şikayetler aldıklarını açıkladı.

Kardeşlerin gece geç saatlerde yaptığı gezintinin nedeninin yeni bir oyuncak araba almak olduğu açıklandı.

Direksiyonun kontrolü kaybedip bir elektrik direğine çarpan kardeşler, yerel polis tarafından yakalandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.