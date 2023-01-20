Güney Afrika’da yaşayan 69 yaşındaki bir kadın, ismi açıklanmayan 9 yaşındaki bir çocukla dünya evine girdi. 100 kişinin katılımıyla gerçekleşen düğün töreni tepki çekerken kadının daha öncesinde 67 yaşındaki bir adamla evli olduğu ancak 9 yaşındaki çocukla hayatını birleştirmek için adamdan boşandığı ifade edildi. Yerel basında yer alan haberlere göre ikilinin aileleri duruma şaşırırken evliliklerine izin verdikleri belirtildi.

ESKİ EŞTE DÜĞÜNDE KATILDI

69 yaşındaki kadının 30 yıllık kocası çiftin 5 çocuğuyla birlikte düğün törenine katıldı. Çocuklarının ve kendisinin mutlu olduğunu ve eski karısının yeni evliliğinde bir sorun görmediğini ifade eden adam, “Çocuklarım ve ben mutluyuz. Çünkü onun evlenmesiyle ilgili bir sorunumuz yok. Diğer insanların ne dediği umrumuzda değil” dedi.

9 yaşındaki damat ise yerel basına yaptığı açıklamada, “Onunla evlendiğim için çok mutluyum. Okula gitmeye devam edeceğim ve çok çalışacağım. Büyüdüğümde kendi yaşımdaki bir kadınla evleneceğim” diye konuştu. İkilinin ayrı evlerde yaşadıkları ve düğünden önceki hayatlarına devam ettikleri ifade edildi.