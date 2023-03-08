Bangladeş'in Dakka'nın Gülistan bölgesinde çok katlı bir binada meydana gelen patlama ülkede büyük korku yaşattı. Reuters haber ajansına göre, yerel bir itfaiye yetkilisi patlamanın Salı günü Dakka'da kalabalık bir pazar alanında meydana geldiğini söyledi.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yetkili, patlamanın nedeninin belirsiz olduğunu belirterek, kurtarma operasyonları devam ederken ölü sayısının artabileceğini de sözlerine ekledi. India Today'e göre, yaralılar Dhaka Tıp Fakültesi Hastanesine (DMCH) kaldırıldı.