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Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) Tsunami Uyarı Sistemi, Cayman Adaları, Jamaika, Küba, Meksika, Honduras, Bahamalar, San Andres ve Providencia, Belize, Haiti, Kosta Rika, Panama, Nikaragua ve Guatemala'nın kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yaptı.

Deprem yerel saatle 18:23'te gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırma Kurumuna göre depremin merkez üssü Karayip Denizi'nde Cayman Adaları'nın 209 kilometre güneybatısı olarak ölçüldü.

Meksika Körfezi'nin güneyinde, Karayip Denizi'nde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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