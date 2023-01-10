Güney Kıbrıs’ta, gözaltında tutulan 48 yaşındaki bir şahsa, bir çanta içerisinde uyuşturucu getiren 76 yaşındaki şahsın polis tarafından yakalandığı haber verildi.

76 yaşındaki şahsın, Ay. Napa polis karakolunda gözaltında tutulan 48 yaşındaki bir şahsa çanta içerisinde kıyafet götürdüğünü ve polisin yaptığı aramada çantada 1 gramdan az hint keneviri ele geçirdiğini yazan Alithia gazetesine göre, yapılan sorgulamada 76 yaşındaki şahıs çantada uyuşturucu olduğunu bilmediğini söyledi.

48 yaşındaki şahsın ise sorgulanması esnasında suçunu kabul etti ve çanta içerisinde uyuşturucu olduğunu gizleyerek, 76 yaşındaki şahıstan çantayı kendisine getirmesini istediğini söyledi. 48 yaşındaki şahıs aleyhinde dava okunduğu, 76 yaşındaki şahsın ise serbest bırakıldığını belirtildi.

-Uyuşturucu tesirinde araba kullanan şahıslar yakalandı

Gazetede yer alan bir diğer haberde ise, Rum polisinin geçen Pazar günü Paralimni’de 27 yaşındaki bir şahsı aşırı süratten durdurduğu ve şahsın arabasında 1 gramdan az uyuşturucu madde ele geçirildiği kaydedildi.

Gazete, uyuşturucu testi pozitif çıkan şahıs aleyhinde dava okunduğunu ve daha sonra mahkemeye çağrılmak üzere serbest bırakıldığını da belirtti.

Öte yandan gazete, Rum polisinin aynı gün Larnaka’da, Ay. Napa-Rizoelya otoyolunda gerçekleştirdiği kontrol esnasında ise 36 yaşındaki bir şahsı durduğunu ve yapılan kontrol esnasında şahsın uyuşturucu testinin pozitif çıktığını ekledi.