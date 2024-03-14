Son 20 yıldır yeşil renge takıntılı hale gelen New York’ta yaşayan bu kadın sadece bu renge adadığı hayatıyla son zamanların internette ve özellikle de sosyal medyada en çok ilgi çeken figürlerinden biri haline geldi.

SON 20 YILDIR HAYATINI YEMYEŞİL GEÇİRDİ

Açtığı Instagram hesabının adı da “Brooklyn’in Yeşil Kadını” olan Sweetheart, hayatını sadece tek bir renkle geçiriyor desek yeridir.

500 bine yakın takipçisi olan bu tatlı kadının ünü ülkesini de aştı ve son olarak İngiltere televizyonları için de röportaj verdi.

HERKESİ EN MUTLU EDEN RENK…

83 yaşındaki fenomen neden sadece yeşil renk kullandığı sorusuna “Sanırım renkleri sevdiğim için, hayatım boyunca pek çok renk kullandım ve yeşil en mutlusu gibi görünüyor, herkesi mutlu ediyor ve birlikte yaşaması kolay” dedi.

Sweetheart’ın yeşil saçları yeşil giysileriyle uyumlu ve evi de farklı değil. “Brooklyn’in Yeşil Kadını” evine gelen televizyon ekibini, neon kapısından her daim yeşil merdivenlerine kadar bir dizi yeşil tonu barındıran tek renkli evine davet etti.

MUTFAK TEZGAHINDAN EVDEKİ CİHAZLARA KADAR HER ŞEY TEK BİR RENK

Kanepesi, yemek takımları, mutfak tezgahı ve blenderı da dahil olmak üzere evindeki her mobilya, cihaz ve aksesuar da yeşil.

Arka bahçesindeki bitkiler de doğal olarak yeşil, ama tahmin edeceğiniz gibi Sweetheart saksıları için de aynı rengi tercih etmiş…

Artık bir renk uzmanı olarak anılan kadın yeşil bir cenneti andıran hayatına başlamadan önce oldukça zorlu bir yolculuk geçirmiş.

Asıl adı Elizabeth Eaton olan Elizabeth Sweetheart, büyükannesinin ona sanat ve kıyafet yapmayı öğrettiği Nova Scotia’da doğdu.

Sonunda 1964’te otostopla New York’a geldi ve hazır giyim sektöründe sanatçı ve baskıcı olarak çalışmaya başladı.

HER ŞEY BİR ANDA OLMUŞ

Sweetheart, eşi Robert ile birlikte hayatının yeşile döneceğini bilmeden yaşadıklarını, bu merakın bir anda başlayıp hayatlarına girdiğini anlatıyor.

Çift, 1966 yılında New York’ta bir restoranda tanıştıktan sonra hiç ayrılmadılar ve 56 yıldır evliler.

Elizabeth Sweetheart’ın yeşile olan sevgisi gerçek hayatta ve internette yankı buluyor. Brooklyn’in Yeşil Kadını olarak adlandırdığı Instagram hesabının yaklaşık yarım milyon takipçisi var.

HAYRANLARI ONUNLA FOTOĞRAF ÇEKTİRİYOR

Sık sık yeşil kıyafetleriyle ve yeşili seven hayranlarıyla birlikte poz verdiği fotoğraflar paylaşıyor. Sokağa çıktığında onu görenler yanına gelip fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor.

83 yaşındaki fenomen “İnsanlar harika, beni gördüklerinde gülümsüyorlar, mutlu oluyorlar ve fotoğraf çekmeyi seviyorlar, selfie çekiyorlar ve birbirimize sarılıyoruz, bu çok tatlı bir şey, çok hoşuma gidiyor.” diyor.