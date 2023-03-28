Güney Kore’nin başkenti Seul’da yaşayan Cha Sa-Soon isimli bir kadın 2005 yılının Nisan ayında ilk kez ehliyet alabilmek için sınava girdi. İlk yazılı sınavında başarısız olduktan sonra ehliyet için ara vermeden 780 deneme daha yaptı. Üç yıl boyunca aralıksız bir şekilde sınavlara girmeye devam eden Cha Sa-Soon bir an olsun vazgeçmedi.

“HEPİMİZ RAHATLADIK”

Kamyonetiyle sebze satışı yapabilmek için ehliyete ihtiyaç duyan Cha Sa-Soon yüzlerce kez sınava girdi. Raporlara göre ehliyetini alabilmek için yaşlı kadın 11 bin sterlin (yaklaşık 258 bin 745 TL) harcadı.

Cha Sa-Soon’nun kayıt olduğu sürücü kursundaki eğitmen ehliyeti aldığında herkesin rahatladığını söyledi. Bir anda ülkede popüler olmayı başaran ve araba reklamında oynayan Cha Sa-Soon’un eğitmeni, “Ehliyeti alınca hepimiz rahatladık. Ona çiçek vererek sarıldık. Sırtımızdan büyük bir yük kalkmış gibiydi” dedi.