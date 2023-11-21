Avrupa Birliği (AB), kamyon ve otobüs gibi ağır vasıtaların karbon emisyonlarını 2040'a kadar yüzde 90 azaltmaya hazırlanıyor.

Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, ağır vasıtaların emisyon salımlarını düşürmeye yönelik yeni kurallar konusunda üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonu kabul edildi.

Buna göre, yeni kurallarla kamyon ve otobüslerden kaynaklanan kirlilik azaltılacak.

Otobüs ve kamyonlar da dahil yeni ağır vasıtalara yönelik karbon emisyon düşürme hedefleri yükseltilecek. Ağır vasıtaların emisyonları 2030-2034 dönemi için yüzde 45, 2035-2039 dönemi için yüzde 65 düşürülecek.

2040'tan itibaren satılacak yeni kamyon ve otobüs gibi çeşitli ağır vasıtaların emisyonunun yüzde 90 düşük olması gerekecek.

Avrupa ülkelerinde şehir içlerinde faaliyet gösteren otobüslerin 2030'dan itibaren sıfır emisyonlu olması zorunluluğu getirilecek. Biyometan ile çalışan şehir içi otobüslere ise katı koşullar altında 2035 yılına kadar geçici bir muafiyet verilecek.

Bu aşamadan sonra düzenleme AP ve üye ülkeler tarafından müzakere edilecek. Ortak bir emisyon hedefinde uzlaşı sağlanınca düzenleme resmen onaylanacak.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), konuyla ilgili yaptığı açıklamada, belirlenen yeni hedeflere ulaşmak için Avrupa'nın ağır vasıta ekosistemindeki bütün aktörleri kapsayan sistemsel bir dönüşüm gerekeceğini bildirdi.

Karbondan arınma imkanı sağlayacak uygun koşulların sağlanamaması halinde ulaşımda yeşil dönüşümün gerçekleşemeyeceğine işaret edilen açıklamada, bunun Avrupa'nın küresel rekabet gücünü de tehdit edeceği belirtildi.

Açıklamada, üreticilerin elektrikli ve hidrojenle çalışan araçlar için sıfır emisyon teknolojilerine milyarlarca dolar yatırım yaptığı anımsatılarak, yeterli şarj ve yeniden dolum altyapısının olmaması, etkili karbon fiyatlandırma planları yapılmaması ve sıfır emisyonlu alternatiflere yönelik desteklerin eksikliği ulaşımda yeşil dönüşümün önünde başlıca engeller olarak sıralandı.