İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalar sürerken, ABD basınında yeni bir iddia ortaya atıldı. Konuya aşina iki ABD’ki yetkiliye dayandırılan haberlerde, ABD hükümetinin destek amacıyla İsrail’e savaş gemileri ve uçakları göndereceği iddia edildi.

Haberlerde ayrıca, ABD’nin muhtemel bir tahliye planı üzerinde de çalıştığı ifade edilerek, şu an için resmi olarak hiçbir kararın alınmadı ancak tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

BİDEN’DAN İSRAİL’E EK DESTEK TALİMATI

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada ise, ABD Başkanı Joe Biden'ın Hamas’ın devam eden saldırıları karşısında İsrail’e "ek destek" talimatı verdiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu desteğe ilişkin ayrıntı verilmedi.