ABD Başkanı Joe Biden, bir kez daha dengesini kaybederek yere düştü. Colorado eyaletinde katıldığı Hava Harp Okulu'nun mezuniyet törenine katılan Biden, diploma alan askeri öğrenciler ile teker teker selamlaşmasının ardından sahneden ayrılırken dengesini kaybederek yere düştü. Dizlerinin üzerine düşen Biden, daha sonra yerden kalkarak, kendisi için hazırlanan sandalyeye geçerek oturdu.

ABD basınında yer alan haberlerde, Biden'ın sahnede bulunan kum torbasına ayağının takıldığı ve bu nedenle düştüğü ifade edildi. Biden'ın olayda yaralanıp yaralanmadığına dair henüz açıklama yapılmadı.

Biden, geçtiğimiz yıl Başkanlık uçağı Air Force One'a binerken merdivenlerden ve Delaware'deki evinin yakınında bisikletinin üzerinde düşmüştü. Biden, her iki olayda da zarar görmemişti.

ABD Başkanlığında ikinci dönem için adaylığa hazırlanan Biden'ın yaşadığı son tahlisiz olaydan sonra yaşı ve sağlığı hakkındaki sorular yeniden gündeme geldi.

BİDEN'IN DÜŞÜŞ ANI KAMERALARA YANSIDI

Ödülü verdikten sonra Joe Biden katıldığı törende bir anda yere düştü. Joe Biden'ın yere düştüğü o anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCE DE BİSİKLETTEN DÜŞMÜŞTÜ

ABD Başkanı daha önce de 79 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Delaware eyaletinde bisiklet sürerken kaza geçirerek yere yuvarlandı. Biden, dünya gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından kilise çıkışı gazetecilere 'İyiyim' mesajını zıplayarak vermişti.