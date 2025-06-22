ABD Başkanı Trump, İran’da üç nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İran’daki üç nükleer tesise yönelik son derece başarılı saldırımızı tamamladık" dedi.

Bombardımana katılan uçakların İran hava sahası dışına çıktığını vurgulayan Trump, "Fordow nükleer tesisine tam kapasiteli bir bomba attık" ifadelerini kullandı.

Tüm uçakların güvenli bir şekilde üslerine dönüş yolunda olduğunu vurgulayan Trump, "Büyük Amerikan savaşçıları" olarak nitelendirdiği pilotları tebrik etti. Dünyada başka hiçbir ordunun bu operasyonu gerçekleştiremeyeceğini iddia eden Trump, açıklamasını "Şimdi barış zamanı" ifadeleriyle tamamladı.

Amerikalı yetkililer B-2 bombardıman uçaklarının saldırılarda yer aldığını belirtti.

"Bu saldırı dünya için tarihi bir an"

“ABD, İsrail ve dünya için tarihi bir an.” ifadelerini kullanan Trump, İran’ın artık bu savaşı sonlandırmaya razı olması gerektiğini belirtti.

İran, Fordow Nükleer Tesisi'nin saldırıya uğradığını teyit etti

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, İsfahan Vali Yardımcısı Ekber Salihi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Yaklaşık bir saat önce İsfahan ve Kaşan'da düşman hedeflerine karşı hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini belirten Salihi, "Aynı zamanda Natanz ve İsfahan'da da çok sayıda patlama duyuldu. İsfahan ve Natanz nükleer merkezlerinin yakınında saldırılara tanık olduk" ifadelerini kullandı.

Salihi, detaylı bilgilerin daha sonra duyurulacağını söyledi.

İsrail savaş uçaklarının da saldırılara katıldığı iddia edildi

İsrail’in Kanal 14 Televizyonu’nun haberine göre, adı açıklanmayan üst düzey bir İsrailli yetkili, ABD'nin İran'daki Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine düzenlediği saldırıya 6 adet B-2 bombardıman uçağının katıldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Başbakan Binyamin Netanyahu’ya İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırının zamanlamasını bildirdiğini belirten yetkili, ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırısını, ülkenin nükleer programına vurulmuş “öldürücü bir darbe” olarak tanımladı.