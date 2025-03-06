NBC'ye konuşan eski istihbarat yetkilileri, ABD yönetiminin muhtemelen Rusya'yı artık büyük bir tehdit olarak görmediğini ve bundan dolayı Moskova'ya yönelik karşı istihbarat toplama faaliyetlerini azaltabileceğini söyledi.



Haberde, "Eski istihbarat yetkilileri, Başkan Donald Trump yönetiminin Moskova'ya gizli bilgiler dahi verebileceğini söyledi" ifadelerine yer verildi.

'Siber saldırıların durması konusunda anlaşma yapılmış olabilir'

Eski ABD istihbarat görevlisi Emily Harding, NBC'ye verdiği demeçte, Trump yönetiminin Rusya ile 'siber yumuşama', yani saldırgan siber saldırıları durdurma konusunda çoktan anlaşmış olabileceğinin altını çizdi.

'ABD'nin müttefikleri istihbarat paylaşımını azaltabilir'

Bu arada kaynaklar, Trump yönetiminin Rusya'ya yönelik uzlaşmacı tavrı konusundaki endişeler nedeniyle ABD'nin bazı müttefiklerinin de Washington ile paylaştıkları istihbarat miktarını azaltmayı düşündüğünü belirtti.



NBC'nin aktardığına göre bu ülkeler arasında İsrail, Suudi Arabistan ve 'Beş Göz' (Five Eye) istihbarat ittifakının üyesi olan Avustralya, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda yer alıyor.



Ancak haberde İngiltere, Kanada ve İsrail'den yetkililerin böyle bir planın varlığını reddettikleri de bildirildi.

Washington, Kiev'e istihbarat desteğini kesmişti

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Başkan Donald Trump ile Zelenskiy arasında Oval Ofis'teki tartışmanın ardından bu ülkeye istihbarat desteğini ve askeri sevkiyatı geçici olarak durdurduklarını doğrulamıştı.



Ratcliffe, "Başkan Trump'ın Zelenskiy'in barış sürecine bağlı olup olmadığı konusunda soru işaretleri vardı ve 'duralım' dedi" yorumunu yapmıştı.