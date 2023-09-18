Deniz piyade pilotu, Pazar günü öğleden sonra uçtuğu F-35B Lightning II jetinde sorun çıkması sonrası kendisini uçaktan fırlattı.

Pilot, Kuzey Charleston üzerinde güvenli bir şekilde kurtuldu.

Askeri yetkililer, kaybedilen uçağın aranmasında artık Kuzey Charleston'un kuzeyindeki iki göle odaklanıldığını söyledi.

Deniz piyade pilotu, Pazar günü öğleden sonra uçtuğu F-35B Lightning II jetinde sorun çıkması sonrası kendisini uçaktan fırlattı.

Pilot, Kuzey Charleston üzerinde güvenli bir şekilde kurtuldu.

Askeri yetkililer, kaybedilen uçağın aranmasında artık Kuzey Charleston'un kuzeyindeki iki göle odaklanıldığını söyledi.

Pilotun adı ve uçakta yaşanan sorunun detayları açıklanmadı.

Yerel kongre üyesi Nancy Mace: “Bir F-35'i nasıl kaybedersiniz? Nasıl oluyor da takip cihazı yok ve biz halktan bulmalarını istiyoruz" dedi.

Yetkililer, pilotun neden atladığının hala araştırdığını söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.