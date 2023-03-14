EUCOM’dan yapılan yazılı açıklamada, Rusya’ya ait iki Su-27 jetinin Karadeniz üzerinde ABD Hava Kuvvetlerine bağlı MQ-9 istihbarat, gözlem ve keşif insansız hava aracına (İHA) önleme yaptığı belirtildi.



Açıklamada, “Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27’lerinden biri MQ-9’ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9’u Karadeniz’de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı." denildi.



Açıklamada sözlerine yer verilen ABD’nin Avrupa ve Afrika Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James B. Hecker, "MQ-9 uçağımız uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu" iddiasında bulundu. Hecker, MQ-9’un düştüğünü ve kaybedildiğini aktardı.



Düşen MQ-9 İHA’sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz’de ABD’ye ait savaş gemisi bulunmuyor.



Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'in olayla ilgili bilgilendirildiğini açıkladı.