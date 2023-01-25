Savaşın başladığı 24 Şubat 2022'den bu yana Ukrayna'ya silah yağdıran Batılı ülkeler, Patriot hava savunma sistemlerinin ardından en radikal hamleyi hayata geçiriyor.

Rusya lideri Vladimir Putin'in saldırı emri vermesiyle Ukrayna'ya giren işgal güçleri, geride kalan 11 ayda bazı şehirleri haritadan silse de ancak tarihi bir bozguna uğradı. Birkaç günde Kiev'i ele geçirip Ukrayna'da kukla bir yönetimi işbaşına getirmeyi planlayan Kremlin'in yaşayacağı hezimetin sinyali, henüz ilk haftalarda geldi.

Rus işgalciler Nisan ayında Kiev çevresinden çekilmek zorunda kaldı, kuzey cephesinin kapanmasıyla savaş doğu ve güney cephelerinde yoğunlaştı. Rus birlikleri liman kenti Mariupol'ü aylar süren bombardımanın ardından ele geçirebildi, doğuda ise Donetsk ve Luhansk'ın neredeyse tamamı işgal edildi. Ancak Haziran ayında Ukrayna'ya ulaşan bir silah, dengeleri kökünden değiştirdi.

Uzun menzilli çoklu roketatar sistemi HIMARS'ın Ukrayna'ya ulaşması önce Rus işgalcilerin ilerleyişini durdurdu, ardından karşı taarruz gerçekleşti. Yaz sonunda harekete geçen Ukrayna birlikleri, önce ülkenin en büyük ikinci şehri Harkov çevresini birkaç günde yıldırım baskınla Rus işgalcilerden temizledi. Rusya sınırına yakın konumdaki Harkov'daki zafer tüm dünyada şaşkınlık yarattı.

Ukraynalılar sonbaharda beklendiği gibi güneydeki Herson'a yöneldi. Ruslar Herson ve Kırım Yarımadası'nı birbirine bağlayan köprülerin HIMARS'larla imha edilmesiyle köşeye sıkıştı, Putin savaştaki en utanç verici adımını atmak zorunda kaldı. Herson'dan geri çekilen Rus birlikleri, aynı zamanda ele geçirebildikleri tek bölgesel başkenti de kaybetmiş oldu.

Ekim ayı başından itibaren Ukrayna'nın kritik altyapı tesislerini füze yağmuruna tutan Rus ordusu, halihazırda Donbas'taki Bakhmut'u ele geçirmeye çalışıyor. Eylül 2022'de aylardır ertelediği seferberlik kararını 'kısmi' olarak ilan etmek zorunda kalan Rusya lideri Putin, Ukrayna bataklığından kurtulmak için son olarak işgal komutanını değiştirdi ve Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov Ukrayna'daki birliklerin başına getirildi.