ABD ve Çin'in uzay ajansları, "şehir yok edici" olarak adlandırılan asteroidin potansiyel etkisine karşı plan yapmaya başladı.

Asteroit 2024 YR4'ün Dünya'ya çarpma olasılığının sürekli değişiklik göstermesinin ardından uluslararası uzay topluluğu da harekete geçti.

ÇİN'DEN ÖZEL UZAY SAVUNMA EKİBİ

Çin, 2024 YR4 adı verilen tehlikeli asteroitin 2032’de Dünya’ya çarpmasını önlemeye yönelik bir gezegen savunma girişimi başlattı.

Çin Ulusal Savunma Bilim, Teknoloji ve Sanayi İdaresi (SASTIND), kısa süre önce özel bir uzay savunma ekibinin kurulduğunu duyurdu.

Ekip oluşturma süreci, 2024 YR4 asteroidinin geçen yılın Aralık ayı sonunda Hawaii Üniversitesi Astronomi Enstitüsü tarafından keşfedilmesinin ardından hızlandırıldı.

40 ila 90 metre çapındaki asteroitin yörüngesi, dünya çapındaki gökbilimciler arasında endişeye yol açtı.

Bu nedenle, SASTIND, WeChat sosyal medya platformu üzerinden asteroit izleme ve erken uyarı sistemleri konusunda uzman mezunlar aradığını duyurdu.

NASA'NIN 'DART' MİSYONUNA BENZER

Çin'in gezegen savunma stratejisinin, NASA’nın 2022'de Dimorphos asteroiti üzerinde başarılı bir şekilde test ettiği Çift Asteroit Yönlendirme Testi (DART) misyonuna benzer yöntemler içerdiği bildirildi.

NASA'nın DART misyonunda, özel olarak tasarlanmış bir uzay aracı, asteroide çarptırılarak yörüngesi değiştirilmişti.

Benzer bir teknik, 2030'ların başında Dünya'ya ulaşması beklenen YR4 asteroitini durdurmak için de kullanılabilir.

Avrupa Uzay Ajansı, asteroidin hareketleriyle ilgili düzenli güncellemeler sağlamaya devam ediyor.

Mevcut hesaplamalara göre, 2024 YR4’ün Dünya'ya yaklaşması 2032 yılına kadar beklenmiyor.