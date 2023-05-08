Janet Yellen, federal hükümetin borçlanma miktarını artıramaması durumunda ABD'nin Haziran başında nakitsiz kalabileceğini söyledi.

'EKONOMİK FELAKET' UYARISI

Yellen böyle bir durumda hükümetin maaşlar ve sosyal yardımları ödeyemeyeceğini ve diğer kalemlere ödeme yapamacağını belirterek "Bunu yapmak Kongre'nin işi. Başaramazlarsa kendi elimizle bir ekonomik ve finansal felaket yaşayacağız" dedi.Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

"ZAMAN DARALIYOR"

Dün akşam ABC News Televizyonu'nun sorularını yanıtlayan Yellen, borç tavanı müzakerelerinin "Amerikan halkının başına silah dayayarak yapılmaması gerektiğini" söyledi ve "Ama uzlaşma için zaman daralıyor" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yarın bir araya geleceği Cumhuriyetçi liderlerden şu anda 31,4 trilyon dolar olan borç tavanının yükseltilmesini kabul etmelerini isteyecek. Kongre, genel olarak borçlanma tavanını yükseltirken bütçe ve kamu harcamaları için belirli şartlar getiriyor.

Geçen ay ABD Temsilciler Meclisi, borçlanma limitinin artırılmasına ilişkin bir yasa teklifini kabul etmişti. Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu elinde bulunduran Cumhuriyetçiler tarafından sunulan yasa teklifi, önümüzdeki 10 yıl içinde kamu harcamalarında önemli kesintiler de içeriyor. Bu düzenlemenin Demokratların kontrolündeki Senato'dan geçmesine ihtimal verilmiyor.

Borç tavanı halihazırda ülkenin gayri safı hasılasının yaklaşık yüzde 120 seviyesinde. Başkan Joe Biden ise borç tavanının hiçbir koşul getirilmeden yükseltilmesini talep ediyor. Biden, tavanın yükseltilmesi konusunda pazarlık yapmayacağını, kamu harcamalarındaki olası kesintilerin ise bu konu çözüldükten sonra görüşülebileceğini söylüyor. Biden yönetimi, anayasanın borç tavanının Kongre'nin onayına ihtiyaç duymadan yükseltilmesine izin verip vermediğini inceliyor.

'ANAYASAL KRİZ' VURGUSU

Yellen, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bir anlaşma olmamasının 'anayasal krizle sonuçlanabileceğine' dikkat çekti Yellen, "Başkanın borç tavanını kendisinin yükselteceği bir noktaya gelmemeliyiz" dedi. ABD'nin borç tavanı 1960'tan bu yana 78 kez yükseltildi ya da değiştirildi. Her seferinde ABD'nin temerrüde düşme olasılığı tarafları uzlaştırdı. ABD şimdiye kadar hiç temerrüde düşmedi. Böyle bir gelişmenin küresel finansal piyasaları altüst edeceği ve çok derin ekonomik etkileri olacağı belirtiliyor. Yellen geçen hafta Kongre'ye gönderdiği mektupta kararın son dakikaya bırakılmasının da olumsuz etkileri olacağını belirterek tüketici güveninin sarsılabileceği, vergi mükelleflerinin kısa vadeli borçlanma maliyetlerinin artabileceği ve ABD'nin kredi notunun etkilenebileceği uyarısında bulunmuştu.