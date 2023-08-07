Chauvin'e yardım etmekten mayısta suçlu bulunan eski polis memuru Thao'nun cezası belli oldu.

Minneapolis'te bugün yapılan karar duruşmasında Thao'ya "ikinci derece cinayete yardım ve yataklık" suçundan 4 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Thao, Floyd'un ölümünden üzüntü duyduğunu ancak olayda herhangi bir rolü olmadığını ve vicdanının rahat olduğunu söyledi.

Yargıç Peter Cahill, Thao'nun dini referanslar içeren konuşmasına karşılık, "Biraz daha fazla vicdan azabı, pişmanlık ve bazı sorumlulukların kabul edilmesini umuyor ve daha az vaaz bekliyordum" ifadesini kullandı.

Thao'nun avukatı Robert Paule ise temyize gideceklerini belirtti.

Thao, "Floyd'un sivil haklarını ihlal ettiği" suçlamasıyla yargılandığı diğer federal davada 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Etraftaki kalabalığı uzaklaştırmıştı

Eski polis memuru Chauvin'in Floyd'un boynuna dizleriyle bastığı süre boyunca etraftaki görgü tanıklarını olay yerinden uzaklaştıran Thao, mayısta suçlu bulunmuştu.

Yargıç Cahill, 177 sayfalık kararda, "Olaya karışmadan kenardan izleyenler gibi Thao da boynu kıstırıldığında Floyd'un giderek hayatını kaybettiğini görebiliyordu." ifadesini kullanmıştı.

Cahill, buna rağmen Thao'nun, Floyd'un ölümüne bilfiil katılmak için bilinçli karar verdiğini belirterek, "Görgü tanıklarını geride tuttu ve hatta o an görevde olmayan bir Minneapolis itfaiyecisinin Floyd'un çok ihtiyaç duyduğu acil müdahaleyi yapmasını bile engelledi" değerlendirmesini yapmıştı.

Thao, Floyd cinayetinde Chauvin'e yardımcı oldukları için hüküm giyen 3 eski polisin sonuncusu oldu.

George Floyd olayı

Minnesota'nın Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020'de polis memuru Derek Chauvin, 46 yaşındaki siyahi George Floyd'u dolandırıcılık şüphesiyle gözaltına aldığı sırada, 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna basarak ülke gündemine damga vurmuştu.

Dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvaran Floyd, olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış ancak daha sonra öldüğü belirtilmişti.

Olayla ilgili görüntüler ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve birçok şehirde aylarca süren şiddetli protestolara neden olmuştu.

Floyd'un ölümüne neden olmakla suçlanan Chauvin, olaydan 4 gün sonra gözaltına alınmış, hakkında açılan 2. ve 3. dereceden cinayet ve 2. dereceden adam öldürme suçlamalarıyla yargılanarak 22,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.