Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir silahlı saldırı olayı yaşandı.

Kaliforniya eyaletinde silahlı bir saldırgan bir gece kulübünü bastı.

Los Angeles polisi saldırıyı bir erkeğin gerçekleştirdiğini söyledi. Saldırıda dokuz kişinin öldüğü belirtildi ancak yaralı sayısı açıklanmadı.

Los Angeles şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Monterey Park'ta meydana gelen saldırı Çin yeni yıl kutlamalarının olduğu döneme denk geldi.



Bölgede ağırlıklı olarak Çin asıllı Amerikalıların yaşadığı belirtildi. Polis saldırganın yakalanıp yakalanmadığını ise açıklamadı.