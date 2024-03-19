ABD'de yerel halk, Oklahoma Gölü'nde su altındaki ağaç dallarında gizemli jöle benzeri topların asılı olduğunu fark etti.

İnternete düşen ve sosyal medyada viral hale gelen görüntülerde halkın "uzaylı yumurtası"na benzettiği yaratıklar görülüyor.

UZAYLI YUMURTASINA BENZETTİLER

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu garip keşfin dünya dışı bir varlığın yumurtası olabileceğini iddia etti.

Yorum yapanların büyük çoğunluğu ise göletteki suda yayılan bir hastalık olduğunu ve hayatlarının tehlikede olduğunu düşündü.

BU YAZ SAYILARI ARTACAK

Oklahoma Yaban Hayatı Dairesi'ne (ODWC) göre jöle benzeri canlıya "Bryozoa" adı veriliyor ve bu yaz çok sayılarının artması bekleniyor.

Yetkililer, hayvanların dinozorların Dünya'ya ayak basmasından çok önce, yüz milyonlarca yıldır var olduklarını söylüyor.

Yetkililer, mikroorganizmalar vahşi yaşama tehlike oluşturmadığı için paniğe kapılmaya gerek olmadığını söyledi.

TEMİZ SUYUN GÖSTERGESİ

Uzmanlara göre bu yaratıklar çevre temizliğinin ve temiz suyun göstergesi çünkü kendilerini geniş kütleler oluşturacak şekilde klonlayarak suyu temizleme işlevi görüyorlar.

Fosil kayıtları, bu canlıların varlıklarının 470 milyon yıl öncesine kadar uzandığını gösteriyor.

Bu da eski bir deniz solucanından evrimleşmiş olabileceklerini düşündürüyor.

BRYOZOA NEDİR? NEREDE YAŞAR?

Bryozoa denilen canlılar sularda yaşayan küçük ve koloni halinde yaşayan hayvanlardır.

Bryozoa, hayvanlar aleminde genellikle "deniz ayısı" olarak da bilinir.

Yuvalarında bir araya gelerek karmaşık, sünger benzeri yapılar oluştururlar ve bu şekilde barındıkları suları temizleyerek kendilerine besin sağlarlar.