ABD'nin kuzeydoğu bölgesini etkisi altına alan kar ve buzlanma, yılın en yoğun seyahat haftalarından birinde hava yolu ulaşımını durma noktasına getirdi.

Reuters'ın haberine göre, New York ve New Jersey yetkilileri, cumartesi günü etkisini artıran tehlikeli hava koşulları nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Kar yağışı gün içinde etkisini azaltmaya başlasa da ulaşım altyapısındaki aksaklıklar akşam saatlerine kadar devam etti.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, cumartesi akşamı itibarıyla ABD genelinde 9 bini aşkın iç hat uçuşu iptal edildi veya ertelendi.

Aksamalar özellikle John F. Kennedy, LaGuardia ve Newark Liberty gibi New York bölgesindeki büyük havaalanlarında yoğunlaştı.

American Airlines, United ve JetBlue gibi büyük havayolu şirketleri, Reuters'a yaptıkları açıklamada, artan aksaklıklar karşısında bilet değişiklik ücretlerini kaldırdıklarını bildirdi.

Şirketler, bu uygulama ile oluşan yığılmayı eritmek ve yolcuların ek maliyet ödemeden seyahatlerini yeniden planlamalarını sağlamayı hedefliyor.

NEW YORK VE ÇEVRESİNDE REKOR KAR YAĞIŞI

Ulusal Meteoroloji Servisi, New York'un merkezi ile Long Island ve Connecticut arasında kalan bölgede kar kalınlığının 15 ila 25 santimetreye ulaştığını kaydetti.

New York'taki Central Park'ta ölçülen yaklaşık 11 santimetrelik kar kalınlığı, şehirde 2022'den bu yana görülen en yüksek miktar olarak kayıtlara geçti.

New York Valisi Kathy Hochul, yaptığı yazılı açıklamada, "New Yorkluların güvenliği en büyük önceliğim" ifadesini kullanarak, bölge sakinlerini fırtına süresince "aşırı dikkatli" olmaya çağırdı.

Benzer bir uyarı New Jersey Vali Vekili Tahesha Way'den geldi. Way, yol koşullarının tehlikeli olduğuna dikkati çekerek, acil durum ekiplerinin otoyolları temizleyebilmesi için halkın evlerinde kalmasını istedi.

İKİNCİ KAR FIRTINASI YOLDA

Mevcut hava sistemi hafif kar yağışlarıyla etkisini yitirmeye başlasa da meteoroloji uzmanları bu durumun kısa süreceği uyarısında bulundu.

Time dergisinin aktardığına göre Ulusal Meteoroloji Servisi meteorologlarından Bob Oravec, ilk sistemin getirdiği yoğun kar yağışının sona erdiğini ancak ikinci bir fırtınanın hız kazandığını belirtti.

Bugün geç saatlerde ülke genelinde etkili olması beklenen ikinci dalganın, Ulaştırma Güvenliği İdaresinin (TSA) "yılın en yoğun seyahat günü" olacağını öngördüğü bugün içinde ulaşımda yeni zorluklara yol açması bekleniyor.

TSA, bugün havaalanlarında yaklaşık 2,86 milyon yolcunun güvenlik kontrolünden geçeceğini ve bu sayının geçen yılki rekoru aşacağını tahmin ediyor.

Yeni hava dalgasının cuma günkü fırtınadan daha hafif seyretmesi beklense de yağmur, şiddetli rüzgar ve kar yağışını beraberinde getireceği öngörülüyor.

Meteoroloji tahminlerine göre Kansas'tan Ohio'ya kadar uzanan Ortabatı ve Kuzeydoğu bölgelerinde yağmur, New England'ın kuzey kesimlerinde ise dondurucu yağmur etkili olacak.

Colorado ve New Mexico'nun kuzeyinde ise 45 santimetreye varan taze kar yağışı bekleniyor.

Pennsylvania ve New Jersey'deki bazı eyaletler arası otoyollarda ticari araç kısıtlamaları sürerken, meteorologlar yılbaşı kutlamaları için iyimser bir tablo çizdi.

Son hava sisteminin Büyük Göller bölgesinden Kanada'ya doğru ilerlemesiyle birlikte pazartesi akşamı itibarıyla ABD genelinde yağışsız bir havanın hakim olması bekleniyor.