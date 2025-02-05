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Kaza, 1982'den bu yana Washington DC'de meydana gelen en ölümcül havacılık kazası olarak kayıtlara geçti.

66’sının kimliğinin teşhis edildiği aktarıldı. Ekiplerin uçağın enkazına ait parçaları sudan çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüğü, daha sonra helikoptere ait parçaların çıkarılacağı ifade edildi.

ABD Müşterek Muharip Komutanlığı (UCC) tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybeden 67 kişinin cansız bedenine ait kalıntıların nehirden çıkarıldığı belirtildi.

Belçika'da yaklaşık 8 ay sonra yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

Belçika'da yaklaşık 8 ay sonra yeni hükümet için uzlaşma sağlandı

ABD 'deki Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'na inmeye çalışan ve 64 kişiyi taşıyan American Airlines yolcu uçağı ile 3 askerin bulunduğu Sikorsky UH-60 Black Hawk askeri helikopterin çarpışarak Potomac Nehri'ne düştüğü kazanın ardından başlatılan çalışmalarda sona gelindi.

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