San Diego'da kente düşen küçük uçakta bulunan yolcular hayatını kaybederken, çarpmanın ardından 15 evde yangın çıktı.

Mahalleye düşen küçük uçak nedeniyle bir kişinin hastaneye kaldırıldığı, iki kişinin ise hafif şekilde yaralandığı açıklandı. Yangın sonrası şu ana kadar evlerden kimsenin tahliye edilmediği bilgisi verildi. Yetkililer, ölenlerin tamamının uçakta bulunan kişiler olduğunu, yerde can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Çarpışma nedeniyle çevredeki mahalleler tahliye edilirken, bölgeye kimyasal madde ekibi sevk edildi. Kazanın ardından San Diego Belediye Başkanı Todd Gloria, olay yerine ilk müdahale eden ekiplere teşekkür ederek, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.