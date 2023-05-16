"BIDEN KAZANANLA ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYOR"

Seçimin ikinci tura kalmasıyla 28 Mayıs için maraton başladı. YSK'nın 2. turu duyurmasının ardından ABD'den açıklama geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi stratejik iletişim koordinatörü John Kirby, "Başkan Biden, kazanan kim olursa olsun onunla çalışmayı dört gözle bekliyor. Türk halkını isteklerini barışçıl bir şekilde sandıkta dile getirdikleri için tebrik ediyoruz" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Türkiye halkını iradesini sandıkta ortaya koyduğu için tebrik ediyoruz. Yeni seçilen Meclis'i de tebrik ediyoruz. Türk halkının seçeceği hükümetle iş birliğimizi ve ortak önceliklerimizi derinleştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz" mesajı verdi.

"KÖKLÜ VE GURURLU BİR DEMOKRASİ VAR"

Yetkili ayrıca Türkiye'nin köklü demokratik geleneğine de dikkat çekti. "Türkiye'nin köklü ve gururlu bir demokratik geleneği var. Türk yetkililerin cumhurbaşkanlığı seçiminin bir sonraki aşamasını hukuka, AGİT taahhütlerine ve NATO müttefikliğine uygun biçimde gerçekleştireceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.