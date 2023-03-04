ABD ordusunun Deniz Piyade Gücü’nde (Marine Forces) uzun süre istihbarat subaylığı yapan Scott Ritter, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği demeçte, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki hedefleri konusunda her zaman açık olduğunu söyledi.

Ritter, “Sorusu olan var mı? Cevaplar açık, devlet başkanının sözlerinde. Putin hakkında söylemek istediğim şey tam da bu. Blöf yapmıyor, bir şey söylediğinde yapıyor” dedi.

Rus liderin niyetini gizlemediğini ve her zaman planlarından doğrudan bahsettiğine vurgu yapan Ritter, Putin'in Donbass'ı özgürleştirme ve orada yaşam için uygun sosyal ve ekonomik koşullar yaratma hedefine ulaşacağına inandığını belirterek, “Batı, Ukrayna'ya Rus vatandaşlarını tehdit eden NATO silahları sağlıyor, bu nedenle devlet başkanı olarak Putin vatandaşlarını koruyacak ve bu silahların Rusya sınırına yaklaşmasına izin vermeyecek” diye konuştu.

Artık sadece Batılı liderlerin değil, Ukraynalıların da bu savaşı kazanamayacaklarını anladığını vurgulayan Ritter, ayrıca NATO'nun mühimmat eksikliği ve yetersiz eğitim nedeniyle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini tam olarak destekleyemeyeceğine de dikkat çekti.