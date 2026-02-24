Bölgede olağanüstü hal ilan edilirken Rhode Island eyaletinde kar kalınlığı 83 cm’ye ulaşarak tarihi rekor kırdı. Şiddetli rüzgar ve dondurucu soğuklarla birlikte gelen fırtına, ulaşımı durma noktasına getirirken enerji hatlarında ağır hasara yol açtı.

New York'un ünlü Central Park’ında kar kalınlığının 51 cm’ye ulaştığı belirtiliyor. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, şehirde herhangi bir can kaybının olmadığını, evsizlerin barınaklara yerleştirildiğini açıkladı. Pazartesi günü uygulanan seyahat yasağı kaldırılırken, milyonlarca öğrenci için okullar tatil edildi. Şehir yönetimi, sokakların temizlenme durumunu anlık olarak gösteren canlı bir harita paylaştı.

KAR KALINLIĞI 83 SANTİMETRE OLDU

Fırtınanın en sert vurduğu eyaletlerden biri olan Massachusetts'te, 284 binden fazla hane ve işletmede elektrik kesintisi yaşandığı belirtiliyor. Özellikle Cape Cod bölgesinde 156 binden fazla elektrik abonesine elektrik verilemedi. Rhode Island eyaletinin başkenti Providence’ta ölçülen 83 cm kar, Şubat 1978’deki 72,6 cm’lik rekoru geride bıraktı. Eyalette zorunlu olmayan seyahatlere yönelik yasaklar ve köprü kapatmaları devam ederken, kar temizleme araçlarını engelleyen yüzlerce araç çekicilerle başka yerlere götürüldü.

New England olarak adlandırılan bölgede binlerce uçuşun iptal edildiği kaydedildi. Connecticut ve New Jersey'de kar yüküyle devrilen ağaçların yolları kapatması nedeniyle hem ulaşımda hem de elektrik iletim hatlarında aksamalar yaşanması bekleniyor. Rhode Island ve Connecticut'ta temel ihtiyaç dışı seyahat yasakları sürerken, Massachusetts Valisi Maura Healey, Ulusal Muhafızları göreve çağırdı. Kar yağışının dinmeye başlamasına rağmen, yollardaki birikintiler nedeniyle hayatın normale dönmesinin birkaç gün süreceği öngörülüyor.

NEW YORK BELEDİYESİ ACİL DURUM KÜREKÇİLERİNİ DEVREYE SOKTU

Pennsylvania eyaletindeki Philadelphia'da da kar kalınlığı yer yer köpeklerin boyunu aşarken, mahalle sakinleri temizlik çalışmalarında birbirlerine yemek yardımıyla destek oldu. New York'taki Times Meydanı'nın boşalmasını "özel bir an" olarak tanımlayan turistlerin aksine, belediye ekipleri yangın musluklarını ve otobüs duraklarını açmak için acil durum kürekçilerini devreye soktu.