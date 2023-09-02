Brezilya’da 25 yaşındaki Thais Medeiros isimli bir kadın Şubat ayında evlerini ziyaret eden erkek arkadaşının ailesine yemek hazırlığı yaptığı sırada hastanelik oldu. Medeiros, Scoville derecesi 15.000 ile 30.000 arasında değişen bir tür baharat karışımı olan keçi biberini kokladı. Koklayıp burnuna sürdüğü acı biberin ardından Medeiros bir anda fenalaştı.

GÜNLERCE KOMADA KALDI

Hastanede yapılan testlerin ardından Medeiros’un beyninde ödem olarak bilinen şişlik tespit edildi ve uzmanlar bu durumun bibere karşı olan alerjik reaksiyondan kaynakladığını belirtti.

Günlerce komada kalmak zorunda kalan Thais şu an için konuşma ve yürüme konusunda zorluk yaşadığı belirtildi. Doktorlar, oksijen eksikliğinden kaynaklanan nörolojik sorunlar nedeniyle normal aktivitelerine devam edemeyeceğinden endişe ediyor.