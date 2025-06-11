Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi X hesabından yapılan açıklamayla, Acun Ilıcalı'nın kulüpteki görevinden ayrıldığı duyuruldu. Fenerbahçe'nin konu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"2024-25 dönemi Yönetim Kurulu Üyemiz, Asbaşkanımız Sayın Acun Ilıcalı Yönetim Kurulu üyeliğinden ayrılmıştır. Sayın Acun Ilıcalı, görev süresi boyunca Yönetim Kurulumuzda çok kıymetli katkılar sunmuş olup, her daim kulübümüzün menfaatlerini önceleyen yaklaşımı camiamızda takdirle karşılanmıştır. Kendisine bugüne kadar göstermiş olduğu özverili hizmetler için teşekkür ediyor, başarı ve mutluluklar diliyoruz. Saygılarımızla"