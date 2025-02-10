Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, dün Galatasaray karşısında sahadan çekilmişti.

Yaşanan olayın ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak görevinden istifa ettiği sosyal medya hesabından duyurdu.

"GİRDİĞİMİZ GİRDABIN İÇİNDEN ÇIKILMAZ BİR HALE GELDİĞİMİZİ ÜZÜLEREK GÖRMEKTEYİM"

Durak yaptığı açıklamada, "Geldiğimiz noktada girdiğimiz girdabın içinden çıkılmaz bir hale geldiğimizi üzülerek görmekteyim. Daha güzel yarınlar için başta kulübüm, ailem sevdiklerim ve sağlığım için bana lütfedilen başkanlık görevinden ayrıldığımı tüm taraftarlarımıza bildiririm. Saygılarımla." sözlerine yer verdi.

NELER YAŞANDI?

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mertens'in yerde kalmasıyla Galatasaray penaltı kazandı. Morata penaltı golüyle sarı kırmızılı ekibi 1-0 öne geçirdi.

Adana Demirspor yönetimi penaltı pozisyonuna tepki olarak 32. dakikada takımı sahadan çekti.

HANGİ CEZALARI ALABİLİR?

NTV'ye konuşan Spor Hukukçusu Emin Özkurt Adana Demirspor'un alması muhtemel cezaları açıkladı.

Özkurt'a göre; Adana Demirspor hükmen mağlup sayılacak, puan silme cezası alacak ve karşılaşmanın tüm masraflarını karşılayacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZON PUAN SİLME CEZASI VERİLMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçtiğimiz yıl Süper Lig'de Trabzonspor müsabakasında sahadan çekilen İstanbulspor'a 3-0 hükmen mağlubiyetin yanı sıra 3 puan silme cezası vermişti.