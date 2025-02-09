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Maçla ilgili karar TFF'den gelecek.

Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Alanya kadrosu belli oldu

Galatasaray-Adana Demirspor maçı hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. İki takım da sahadan ayrıldı.

Adana Demirspor, Galatasaray'ın Mertens ile kazandığı penaltıya tepki göstermek için sahadan çekilme kararı aldı.

Adana Demirsporlu futbolcular hakem ile konuştuktan sonra soyunma odasına gitti.

Karşılaşmanın 30. dakikasında Adana Demirsporlu futbolcular Semih Güler ve Tayfun Aydoğan, teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile konuştu ve 2 oyuncu takım arkadaşlarının soyunma odasına gitmesini istedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor , RAMS Park'ta karşılaştı.

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