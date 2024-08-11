Yolcu taşımacılığına kapatılan Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda son uçuşlar yapıldı.

Son uçuşlar Pegasus Havayolları ve Türk Hava Yolları uçakları ile oldu.

Bir devrin sonu olan bu ucuşlarda hüzünlü anlar yaşandı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın hizmete açılmasıyla Adana Şakirpaşa Havalimanı da yolcu taşımacılığına kapatıldı. 1937 yılında açılan Adana Havalimanı'nda son uçuş dün gece saatlerinde gerçekleşti.

Son uçuş Pegasus Havayolları'nın oldu. Bir devrin sonu olan bu ucuşta hüzünlü anlar yaşandı. Yolcular son anonslarla aprona ve oradan da uçaklara alındı.

Havaş Yer Hizmetleri, Pegasus'un Ercan uçuşu ile Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan son uçuşunu uğurladı. Uçuş öncesi, hatıra çekimi yapılırken, uçak alkışlarla gönderildi.