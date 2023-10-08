Bölge valisi yıkım sonrası, uluslararası toplumu acil yardıma çağırdı. Özellikle ilaç ve gıda kıtlığı yaşandığı belirtildi.

Yüzlerce yaralının getirildiği Herat devlet hastanesinde tüm yataklar doldu. Hastalara, bahçede müdahale edildi.

Afgan yönetimi, enkaz altında ulaşılamayan kişiler olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezine (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı. "Dost ve kardeş Afganistan halkına" başsağlığı dilenen Dışişleri açıklamasında, Türkiye'nin yaraların sarılması için Afganistan'a yardım etmeye hazır olduğu vurgulandı.