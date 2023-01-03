Toplumdaki sağlıklı yiyeceklerin tadının diğer yiyecekler kadar lezzetli olmadığı düşüncesi ve her geçen gün artan zararlı yiyeceklerin tüketimi sağlığı önemli ölçüde riske atıyor. Sağlık için zararlı yiyeceklerin işlenmiş gıdalar olduğu biliniyor. Meyve ve sebze tüketimi yerine işlenmiş gıdalara yönelmek tip 2 diyabet, kalp krizi, kanser riskini artırıyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ BOZABİLİYOR

İşlemiş gıdalar yeterince lif , omega-3 yağ asitleri, mikro besinler yoktur, ancak çok fazla omega-6 yağ asitleri, trans yağ, dallı zincirli amino asitler, emülgatörler, nitratlar, tuz, etanol ve fruktoz içerirler. Lezzetlerini sevsek de, hazırlaması çok daha kolay ve hızlı olsa da, beslenmemizin çok büyük bir kısmını oluştururlarsa bağışıklık sistemimizin işleyişini de bozabilirler.

VÜCUTTA İLTİHAP OLUŞMASINA NEDEN OLABİLİR

2022'de, ultra işlenmiş gıdaların beslenmemizde çok büyük bir rol oynamaları halinde sağlığımızı nasıl ciddi şekilde tehlikeye atabileceğini gösteren iki çalışma yapıldı. İlk araştırma sırasında 20.000 sağlıklı İtalyan yetişkin muayene edildi. En çok işlenmiş gıdaları tüketenlerin vücutlarında daha fazla enflamatuar belirteç bulundu . Vücudumuzda iltihaplanma oluşmasının birçok nedeni olabilir, örneğin soğuk algınlığı da bu reaksiyona neden olabilir, ancak genellikle vücudumuzun bağışıklık tepkisi sayesinde hızla azalır.

KRONİK HASTALIKLARIN GELİŞMESİNDE ROL OYNUYOR

Ancak iltihaplanma uzun süre devam ederse kanser veya kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların gelişmesine yol açabilir. Ne yazık ki, aşırı işlenmiş gıdalar da vücudumuzda aynı reaksiyona neden oluyor, bu nedenle ağırlıklı olarak bu tür gıdaları tüketirsek tehlikeli birçok hastalığa yakalanma riskimiz çok daha yüksek olur.

ÇOK FAZLA İŞLENMİŞ GIDA YİYENLERİN HERHANGİ ERKEN ÖLME RİSKİ DAHA YÜKSEK

Diğer araştırma , 50.000'den fazla Amerikalı erkeği inceledi ve aşırı işlenmiş gıdaların tüketimini bir hastalık geliştirme riskiyle ilişkilendirdi. Araştırmaya göre, daha sağlıklı bir diyete geçmek istemiyorsak kolon kanseri riski taşıyoruz . Aşırı işlenmiş gıdalarda (emülgatörler ve yapay tatlandırıcılar gibi) yaygın olarak bulunan bazı gıda katkı maddeleri de bağırsak mikrobiyomunda değişikliklere neden oldukları için bağırsaktaki iltihaplanmayı arttırırlar, bu nedenle bu sonuç muhtemelen ilişkilidir.

Sonuçta yediklerimize ve bağırsaklarımıza girenlere dikkat etmeliyiz çünkü birçok hastalığın kaynağı vücudumuzun bu bölümünde başlıyor . Daha karmaşık olsa bile, sağlık her şeyden daha önemlidir, çünkü onsuz kesinlikle hayatın diğer güzelliklerinden tam olarak zevk alamayız.

İŞLENMİŞ GIDALAR NELERDİR?

Toplu olarak üretilmiş ekmek, hazır yemekler, hızlı yiyecekler, tatlılar, tuzlu atıştırmalıklar, kahvaltılık gevrekler, tavuk ve balık külçeleri dahil yeniden yapılandırılmış etler, hazır erişteler ve çorbalar, ilave edilmiş konserve sebzeler, konserve balıklar, tuz, şeker kaplı kuru meyveler, gazlı içecekler ve şekerli içecekler gibi günlük hayatta yediğimiz birçok yiyecek işlenmiş gıdadır.