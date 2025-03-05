

Akdeniz Yelken Kulübü 10 yaş altı çocukların temel denizcilik ve yelken sporu

imkânlarını arttırmak amacıyla 3 adet Optimist eğitim teknesi siparişi verdi.

Türkiye Yelken Federasyonu’na sipariş edilen Optimist sınıfı teknelerinin Haziran 2025

tarihinde kulübe teslim edilmesi planlanıyor.

Sipariş edilen teknelerinin finansmanı için Girne Marina’da 28 Şubat 2025 gecesi

düzenlenen dayanışma gecesi Memorial Sağlık Gurubu ve Aveon Sigorta’nın ana

sponsorluğunda yapıldı.

Akdeniz Yelken Kulübü Başkanı Gökhan Erdoğan dayanışma gecesine katılan sponsorlar

ve denizcilerin yardımları ile hedeflenen yardım miktarına ulaşıldığını ve bu yıl haziran ayında

düzenlenecek Kuzey Kıbrıs Denizcilik ve Yelken Festivaline Optimist sınıfında daha çok

teknenin katılabileceğini belirtti.

Dayanışma gecesinde denizcilere bilgi veren Kulüp Başkan Erdoğan; 2023 ve 2024

yılında yapılan KK Denizcilik ve Yelken Festivallerinde, sporcuların yelken yarışlarında yetersiz

tekne sayısı sebebi ile maduriyet yaşadıkları gözlenmiş ve bu yıl yapılacak festivale daha çok

sporcunun katılabilmesi için ilk olarak Optimist ve ardından ILCA 4 sınıfı tekne sayısının

arttırılması hedeflenmiştir dedi.

2025 Yılı KK Denizcilik ve Yelken Festivaline ILCA 4 ve Optimist Yarışlarına ilk defa

Türkiye’den de kulüplerin katılımının olacağını belirten Erdoğan, yelken sporunun

gelişebilmesi için kulüplerin tekne ve donanım yeterliğinin en önemli anahtar olduğunu

belirtti.

Dayanışma gecesine katılan ve katkıda bulunan tüm denizcilere kulüp adına teşekkür

eden Erdoğan toplanan yardımların ve katılımcı listesine Akdeniz Yelken Kulübü internet

sitesinde ulaşılabileceğini belirtti.