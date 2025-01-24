İngiltere’nin Birmingham kentinde yaşayan Sumaiya Khurram (33), 20 yıllık arkadaşının romantik bir ilişki ihtiyacını onu dolandırmak için kullandı. ‘Yakışıklı bir genç’ gibi davranarak arkadaşını 90 bin Sterlin (4 milyon TL) dolandırdığı için 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Khurram, arkadaşını WhatsApp üzerinden kandırdı. Kanser tedavisi için para göndermeye ikna etti. Khurram, kendisini ‘Etesham Khan’ adıyla tanıttı. Arkadaşına Asyalı yakışıklı bir erkeğin görüntülerini attı.

20 AYDA 52 ÖDEME

Dindar bir Müslüman olduğunu söyleyen arkadaşına evlenmeyi vadetti. Arkadaşından 52 kez ödeme aldı. Paranın bir kısmını kendi hesabına bir kısmını da ailesinin hesabına yollattı. Bu tuzak 20 ay sürdü. Kurbanın fiziksel engelleri olduğu ve duygusal olarak manipüle edilmeye daha açık olduğu belirlendi. Khurram, kurbanın parası bitince de yazışmaları ifşa etmekle tehdit edip para bulmasını istedi. Bunun üzerine şüphelenen kurban, yardım isteyince dolandırıcının arkadaşı olduğu ortaya çıktı.

AKILLARA O HABER GELDİ: BRAD PİTT'LE SEVGİLİ OLDUĞUNU SANDI, 830 BİN EURO DOLANDIRILDI!

Brad Pitt ile sevgili olduğunu sandı. 830 bin eurosunu dolandırıcılara kaptırdı. 52 yaşındaki Anne isimli kadın, Brad Pitt’le sevgili olduğuna inandı, yapay zekayla yapılan fotoğraflara kandı. Brad Pitt’le evlenmek için eşinden boşandı. Pıtt'in bir takı tasarımcısıyla ilişkisi olduğuna ilişkin haberleri görene kadar da ikna olmadı. Yıllar süren evliliği ona zindan olmuştu, ta ki "yalancı Brad Pitt" hayatına girene kadar.