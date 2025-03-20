ABD Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) Alaska'da Bering Air şirketine ait düşen uçak kazasıyla ilgili raporunu açıkladı.

Eyaletin, Unalakleet kentinden Nome'a gitmek üzere havalandıktan sonra Alaska açıklarında deniz buzuna çakılan "Cessna 208B Grand Caravan" tipi uçağın düşüşüyle ilgili yapılan açıklamada, "Bilinen veya tahmin edilen buzlanma koşullarında uçuş için maksimum kalkış brüt ağırlığından 480 kilogram fazlaydı." ifadesi yer aldı.

Uçak, havalandıktan sonra radardan kaybolmuş ve günler sonra Nome'un yaklaşık 50 kilometre güneydoğusunda deniz buzuna çakılı bulunmuştu.

Kazada, bir pilot ile tümü yetişkin 9 yolcunun olay yerinde öldüğü açıklanmıştı.

Kanada'daki kazada Delta uçağı çok hızlı iniş yaptı

Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu da 17 Şubat'ta Ontario eyaletindeki bir havalimanına inişi sırasında ters dönen ABD'nin Delta Hava Yolları şirketine ait yolcu uçağının kazasıyla ilgili ön inceleme raporunu açıkladı.

Raporda, uçağın havalimanına çok hızlı inmesi nedeniyle sağ iniş takımlarının çöktüğü belirtildi.

Uçağın iniş sırasında hızının yaklaşık saatte 250 kilometre olduğuna dikkati çekilen raporda, "Yere değmesi ile sağ ana iniş takımına bağlı olan yan destek kırıldı, iniş takımı geri çekilmiş konuma katlandı, kanat kökü gövde ile iniş takımı arasında kırıldı ve kanat gövdeden ayrıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kazanın yaşandığı gün yüksek rüzgar ve buzlu hava şartları olduğuna da işaret edilen raporda, bulguların ön bilgi olduğu, kazanın kesin nedenine yönelik incelemelerin sürdüğü bildirildi.

17 Şubat'ta ABD'nin Minneapolis kentinden Kanada'nın Toronto kentine giden yolcu uçağı, havalimanına inerken ters dönmüş ve karlı zemin üzerinde sürüklenmişti.

Uçaktaki 80 yolcudan 21'i hafif yaralanmıştı.