ABD'nin Ohio eyaletindeki Throwflame isimli bir şirket, Thermonator ismini verdiği alev makinesi kullanan bir robot köpek geliştirdiğini duyurdu.

Şirket, robot köpeğin yaban hayatın kontrolü, ekolojik koruma ve kar ve buz temizleme için kullanılabileceğini açıkladı. Fakat şirketin geliştirdiği robotun silah olarak kullanılabilecek olması ise endişe yarattı.

Yaklaşık 10 metrelik bir atış menziline sahip olan Thermonator, ışık algılama ve menzil haritalama özelliklerinin yanı sıra lazer nişan alma özelliğine de sahip. Pille çalışan ve zıplayabilen robotun 9.420 dolardan satışa çıktığı açıklandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu robotu kullanan kişilerin olası bir yangın çıkarabileceğini söylerken, bu robotun bir silah olarak kullanılabilmesinden dolayı endişeli olduklarını açıkladı.