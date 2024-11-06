Türk dünyası ortak bir alfabe üzerinde birleşiyor. Ortak olan 29 harf aynı kalırken. Her lehçe ihtiyacı olan harfleri kullanacak. Getirilecek düzenlemeyle Kırgızistan'dan Azerbaycan'a, Türkiye'den Kazakistan'a kadar birçok Türk devletinin aynı alfabeyle yazması amaçlanıyor.

ALFABEYE GİRECEK YENİ HAFRLER

Türk alfabesine yeni girecek harfler Q, X, Ū, Ñ ve ǝ olacak. Ortak olan 29 harf aynı kalacak.

Türk dilinde kalın "K" harfi yerine kullanılan "Q" harfi alfabeye eklenecek. X ise Azerbaycan Türkçesinde sıkça kullanılıyor. Türkçedeki U harfinin Kazakçadaki versiyonu olarak alfabeye girecek "U" harfinin yazılışı böyle. Bir başka harf de genizden çıkan, Kazakça ve Türkmence'de kullanılan Ñ harfi. Kiril alfabesindeki "Ə" harfi de alfabeye girecek harflerden.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu konuda hazır olduğunu duyurmuştu.