Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, merakla beklenen Türkiye Kupası kararını açıkladı.
Ali Koç açıklamasında; "Ziraat Türkiye Kupası'na as takımımızla katılma kararı aldık. U19'la değil, hocamızın öngöreceği bir kadroyla Ziraat Türkiye Kupası'na katılacağız." dedi.
"İŞ TERSİNE DÖNERSE ÇEKİLİRİZ"
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Ali Koç kupa kararları için; "İş tersine dönerse çekilme hakkımız vardır. Yarın çıkıp maçı oynayacağız. Sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz." sözlerini sarfetti.