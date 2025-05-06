Haravgi ve diğer gazeteler, Alman kadının, tutuklama sırasında el yazısının sahtelendiği iddiasıyla açtığı karşı davanın duruşmasının dün de devam ettiğini yazdı.

Gazeteler, dünkü duruşmada, Alman kadının Larnaka Havaalanında tutuklandığı sırada görev yapan polislerden birinin dinlendiğini, polisin mahkemeye verdiği ifadede, sorgulamanın tamamen İngilizce yapıldığını ve Alman kadının da kendisine söylenenleri anladığını onayladığını söylediğini aktardı.

Gazete, bir sonraki duruşmanın yarın yapılacağını da belirtti.