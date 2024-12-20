Temyiz mahkemesinin başvuruyu kabul etmediğini yazan Politis gazetesi, Alman emlakçının 300 bin Euro’ya kadar teminat yatırmayı önerdiğini ancak adaletten kaçma tehlikesi bulunduğundan başvurusunun reddedildiğini kaydetti.

Kunzel’in davasının Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldüğünü ve çeşitli konularla alakalı olarak ortaya konulup reddedilen ön itirazların ardından Kunzel’in karşı karşıya bulunduğu suçlamaları kabul etmediğini belirttiğini yazan gazete, Kunzel’in tutuklu kalması kararının iptali için iki kez temyize başvurduğunu ancak bu başvuruların ikisinin de kabul edilmediğini belirtti.

Haberde, Kunzel’in bir sonraki duruşmasının 5 Mart 2025 tarihinde görüleceği anımsatıldı.

Aykut’un davası devam ediyor

Öte yandan, KKTC’deki Rum mallarının ticaretine karıştığı gerekçesiyle Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan AFİK Group CEO’su Simon Mistriel Aykut’un bugün yeniden mahkemeye çıkacağı belirtildi.

Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nin bugünkü duruşmada, Simon Aykut’un savunma avukatları tarafından dosyalanan son itirazla ilgili kararını açıklamasının beklendiğini yazdı.

Gazete, 6 Aralık’ta görülen son duruşmada sanık avukatlarının hukuki sürecin durdurulması yönünde talepte bulunduğunu ekledi.