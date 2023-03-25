Almanya'da Kovid-19 aşılarından dolayı ağır yan etkiler yaşayan 301 kişinin, yapılan tazminat başvurularının eyalet yönetimleri tarafından haklı bulunarak kabul edildikleri duyuruldu.

Eyalet yönetimlerinin yetkili birimleri tarafından yapılan açıklamalar ve eyalet meclislerinde verilen soru önergeleri neticesinde ulaşılan rakamlar Alman basınında geniş yer buldu.

Mart ayı itibarıyla 6 bin 977 kişinin başvuru yaptığı ancak yaklaşık 2 bin 300’ünün reddedildiği belirtildi. Başvuruların sadece 301’inin kabul edildiği, diğer kalan kısmının ise üzerinde çalışıldığı açıklandı.

AYLIK BİN 395 EURO TAZMİNAT

Başvuruları kabul edilenler belirli bir hasar derecesi dikkate alınarak, ayda 164 ila 854 euro arasında ömür boyu temel emekli maaşı almaya hak kazanıyor.

Yetkili birimlerce gerekli görüldüğü taktirde bu kişilerin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanabilecek ve mesleki yaralanmalar için de tazminat ödenebilecek.

Hessen eyaletinde aşı hasarı olduğu kabul edilen kişilerin, 2021 yılı içerisinde ayda ortalama bin 395 euro aldıkları tespit edilmişti.