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Kaplan, saldırıya dair güvenlik kamerası görüntülerini polisle paylaştıklarını ifade etti.

Son dönemlerde camilere yönelik artan saldırılardan duyduğu üzüntüyü ifade eden Kaplan, cami yönetimi ve cemaati olarak endişe duyduklarını kaydetti.

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Caminin ana giriş kapısındaki güvenlikli camların da kırıldığını aktaran Kaplan, daha sonra saldırganların kaçtığını belirtti.

DİTİB Siegburg Merkez Camisi Dernek Başkanı Turan Kaplan, yaptığı yazılı basın açıklamasında, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, camiye taşla saldıran 4 kişi hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.

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