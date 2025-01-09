Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Maliye Bakanı ve FDP Genel Başkanı Lindner konuşma yaparken genç bir kadın, siyasetçinin yüzüne, üzerine tıraş köpüğü sıkılmış pasta maketi fırlattı.

Saldırıyı sakinlikle karşılayan Lindner, "Kremalı pastayı tercih ederdim" diyerek konuşmasına devam etti.

Ülkede 23 Şubat 2025'te erken genel seçim yapılacak.

Başbakan Scholz, FDP Genel Başkanı'na pastalı saldırıyı "yakışıksız ve tehlikeli" buldu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Lindner'e yapılan saldırıya tepki gösterdi.

Scholz, "Siyasetçilere yönelik saldırılar, demokratik bir davranışın ifadesi değildir. Bu tür eylemler yakışıksız ve tehlikelidir." ifadesini kullandı.

Lindner'in saldırıya kendinden emin bir şekilde tepki vermesinin iyi bir şey olduğunu belirten Scholz, demokratlar arasındaki dayanışmanın önemine dikkati çekti.