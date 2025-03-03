Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Thomas Strobl tarafından yapılan açıklamada, Mannheim şehir merkezinde bir aracın kalabalığın içine daldığı aktarıldı.

Açıklamaya göre, olayda 2 kişi öldü, 40 yaşındaki Alman sürücü gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin tek başına hareket ettiğinin düşünüldüğü ve gözaltına alınmasıyla çevre sakinleri için bir tehlikenin kalmadığı aktarıldı.

Olayda biri çocuk 3 kişinin ağır yaralandığı ve tedavi altına alındığı duyuruldu.

Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğu henüz netlik kazanmadı.