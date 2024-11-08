Altın, Fed’in faiz oranlarını düşürmesi ve yatırımcıların Donald Trump’ın zaferinin etkilerini değerlendirmesinin ardından gerileme gösterdi.

Spot piyasada ons altın yüzde 0,5’i aşan düşüşle 2 bin 694 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 3 bin TL’nin altına geldi.

Fed piyasa beklentileri doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirdi. Kararla birlikte ülkede politika faizi yüzde 4,50-4,75 bandına çekildi. Böylelikle birbirini izleyen ikinci toplantıda da faiz indirimi gerçekleşti. Fed Başkanı Jerome Powell karar sonrası yaptığı basın toplantısında seçilmiş başkan Donald Trump’ın istemesi durumunda görevinden ayrılmayacağı mesajını verdi.

Seçilmiş başkanın daha yüksek tarifeler, daha düşük vergiler ve enflasyonu körükleyebilecek daha gevşek düzenlemeler getirmesi beklendiği için, Wall Street ekonomistleri artık seçimden önce olduğundan daha az Fed’in indirimine gideceğini öngörüyor.

Altın bu yıl yüzde 30’dan fazla yükseldi ve bir dizi rekor kırdı. Üçüncü çeyrekteki kazançlar faiz indirimi iyimserliğiyle desteklendi. Değerli metal ayrıca merkez bankası alımları ve güvenli liman talebiyle destek buldu.