Altın, dördüncü haftalık artışını kaydederek rekor seviyeye yaklaştıktan sonra ons başına 2.760 dolara yakın işlem gördü. Beyaz Saray daha önce, Kolombiya’nın sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan iki ABD askeri uçağının inişine izin vermeyi reddetmesinin ardından Kolombiya ithalatına yüzde 25’lik acil bir vergi uygulayacağını söyledi, ancak daha sonra Güney Amerika ülkesinin Trump’ın şartlarını kabul ettiğini söyleyerek bu kararı iptal etti.

Bu hamleler, yeni ABD yönetiminin siyasi anlaşmazlıklarda ticaret kısıtlamaları kullanmaya hazır olduğunu, risk algısını azalttığını ve dolara yardımcı olduğunu, altını birçok alıcı için daha pahalı hale getirdiğini vurgulandı.

Düşen doların da yardımıyla değerli metal bu yıl yaklaşık yüzde 5 yükseldi. Trump’ın tehdit edici tarifeleri hemen uygulamaması geçen hafta rahatlama sağladı, ancak Kolombiya ile yaşanan anlaşmazlık bunun nasıl hızla değişebileceğini gösterdi. ABD, vergiler için potansiyel hedefler olarak Çin, Kanada ve Meksika’yı belirleyerek ticaret savaşları konusunda endişelere yol açtı ve güvenli liman talebini artırdı.

ANZ Group Holdings Emtia Stratejisti Soni Kumari, “Kolombiya ile anlaşmazlık piyasaya belirsizlik kattı ancak bunun çoğu zaten fiyatlandı. Piyasanın buradan itibaren makro gelişmelere – dolar ve ABD getiri hareketlerine – odaklanacağına inanıyoruz” dedi.

Spot altın, Singapur’da saat 12:48 itibarıyla ons başına yüzde 0,5 düşerek 2.757,87 dolara geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,3 yükseldi. Gümüş, platin ve paladyum hepsi düştü.